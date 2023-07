Překvapivé komplikace pro prozatímního šampiona pérové váhy a krále lehké váhy Losene Keitu. Neporažený Belgičan se dokonce musel vysvléknout do naha, ani to však ke splnění váhy nestačilo. Váhový pultík ukázal 65,9 kg, což znamená 100 gramů přes limit. „Je to jen 100 gramů, za chvíli to mám hotové," ujistil Keita směrem do mikrofonu. „Chci můj pás, jsem připraven. Budu šampion!" ukázal prstem na o kousek vzdáleného soupeře.

A byl to právě Gruzínec Mate Sanikidze, který zřejmě ze všech bojovníků zaujal nejvíc. Na váhu si v rukou donesl jídlo a pití, které dokonce záhy začal popíjet. I s touto „přítěží" svou povinnost zvládl na jedničku a následně se se sladkostmi podělil i s promotérem organizace Ondřejem Novotným. „Zítra to bude lehký zápas, stejně jako jsem zvládl váhu. Jsem připraven!" hlásí optimisticky naladěný právoplatný šampion pérové divize.

Losene Keita nenavážil a musel na opravu. Sanikidze provokativně popíjel a pojídal bonbonyVideo : Sport.cz

Fanoušci zbystřili i po příchodu populárního Karlose Vémoly, který se do klece vrací po květnovém nezdaru v odvetě proti Patriku Kinclovi. Terminátor tentokráte nastoupí v domluvené váze do 91 kg, k čemuž dospěl až vysvlečením do spodního prádla. Jeho soupeř, Argentinec Lucas Alsina, naopak "podvážil" o 300 gramů.

„Je to pro mě velice důležitý zápas. Protože pokud chci v říjnu obhajovat svůj titul v polotěžké váze, jak bych ho mohl bránit po dvou porážkách v řadě? To nemůžu dopustit, musím zvítězit," uvědomuje si tíhu okamžiku Vémola, který se na turnaj pod otevřeným nebem nesmírně těší. „Je to nejkrásnější turnaj roku, a pro mě to rozhodně je poslední Štvanice. Naposledy jsem na ní nastupoval jako král a teď je král zpět!" zahlásil.

Trable postihly také ryze český duel mezi Ondřejem Petráškem a Janem Širokým. Ani jeden z těchto zkušených bijců neměl příliš důvod k radosti, neboť oba čeká druhý pokus. Zatímco Široký převážil o 0,3 kg, jeho rival přestřelil o 0,45 kg. Bojovníci mají dvě hodiny na to, aby váhový limit dokázali zdolat.

Radka Roušala museli od jeho soupeře při staredownu odtrhávat. Pirát s Bryczekem soutěžili na veřejném vážení v řevuVideo : Sport.cz

Z hlediska váhových hříšníků to nebylo vše. Opravné pokusy totiž budou čekat i na německého bojovníka Nikolaose Serbezise či Brita Calluma Mullena.