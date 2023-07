Mnozí by si řekli, že před jejich vzájemným střetem je hodně živo, faktem ale je, že Rock a Lengál mají pro páteční turnaj jiné soupeře a oba by měli být myšlenkami úplně jinde. Přesto se v zákulisí během čekaní na vážení strhla rvačka, při které museli zasahovat i další přítomní lidé. Angličan Rock dokonce chtěl po rivalovi hodit židli. Celý spor je zřejmě důsledkem nedávného špičkování na sociálních sítích.

„Byl jsem před váhou úplně hotovej, tak mě produkce před vážením posadila," začal se vyprávěním příhody Lengál. „Když jsem šel kolem něj (Rocka), tak na mě začal něco anglicky a stoupal si. Než jsem si sedl, tak do mě strčil. Samozřejmě jsem si to nenechal líbit a strčil jsem do něj taky. Mezi nás skočil i trenér, který zapadl někam za židličku. Nevěděl jsem, co čekat," říká upřímně.

Václav Mikulášek přišel v růžovém oblečku a nenavážil. Oprava po pár minutách se už ale vydařilaVideo : Sport.cz

Situace v zákulisí gradovala. „Rock na mě vzal židli, řvali jsme po sobě. Trochu jsem chtěl rozjet angličtinu a řekl jsem mu, že mi za to nestojí. Nemohl jsem mluvit, neměl jsem v sobě šťavu. Mezitím tam naběhla produkce a začala to točit. Byl jsem trochu nažhavenej a on furt držel židličku," pokračuje s údivem ve tváři.

„Nechápu, jak si tohle fighter může dovolit. Ještě mě bral můj zítřejší soupeř Deiga Scheck a řekl mi, že k sobě máme respekt a chce, abychom spolu zápasili...Člověk jako je Shem Rock mě vůbec nezajímá. Je to šašek a neumí se chovat. Mohl jsem ho napálit a nemusel mít zápas. Mohly z toho být akorát tak zbytečné problémy," uvědomuje si.

Při vážení před pátečním Oktagonem na Štvanici musela řada zápasníků odkládat svršky pod plachtouVideo : Sport.cz

Pro chování devětadvacetiletého kontroverzního bojovníka nemá pochopení. „Nerozumím, že takový fighter si dělá kariéru na tom, že prodával dětem drogy a byl na útěku. Doufám, že mu to Malach (Jan Malach - Rockův páteční soupeř) vysvětlí. A když ne, tak si bral do huby další lidi, kteří mu to můžou vysvětlit," připomíná Rockovo sebevědomé chování vůči ostatním bojovníkům v organizaci.