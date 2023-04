„Nechal jsem se strhnout davem, hnal mě dopředu a já jsem chtěl za každou cenu urvat takedown," přiznává Terminátor. „Byly tam chyby, které jsem nemusel udělat. Už to vím, ani trenéři mi nemusí nic říkat. Měl jsem počkat, lépe ho nalákat. Stejně tak, jako jsem si ho nalákal do zad. Neměl jsem tam chodit takhle po hlavě," popisuje Vémola, který recept na soupeře nakonec našel. Konečná přišla v čase 3:18 prvního kola.

„Byl to úplně stejně důležitý zápas jako s Kinclem. Dovedete si představit, co by se s tím zápasem v O2 aréně stalo, kdybych teď dostal bombu a prohrál bych? Psychicky bych to úplně nedal, do zápasu bych asi ani nenastoupil...Kincl by měl za mě náhradu," vypráví o plánové odvetné bitvě s dlouholetým rivalem, ke které dojde 20. května v pražské O2 areně.