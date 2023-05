V hlavě si však myslel, že u bodových sudích před posledním kolem vede. „Kdybych věděl, že to tak není, nastoupil bych do posledního kola jinak a klidně bych riskoval i to, že se nechám knokautovat," ujišťuje. „Pokud ale chcete šampiona porazit, musíte ho přejet nebo ukončit, což se mi bohužel nepovedlo," smutní Terminátor, jenž na body prohrál 2x 45:50 a 46:49.

Našel si i prostor pro několik omluv. V této souvislosti učinil zásadní rozhodnutí, do střední váhy se totiž už vracet nehodlá. „To, co jsem provedl rodině, přátelům, týmu a všem okolo shazování do 84 (střední váha), už se opakovat nebude. Do téhle váhy se už vracet nebudu. Žádný další hazardování s vlastním zdravím. Jsou tady na to mladší a lepší kluci. Moje tělo to už prostě nedává, to je fakt," uvědomuje si šampion polotěžké divize.