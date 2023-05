KOMENTÁŘ: Nebál bych se třetího zápasu, od Kincla to žádná demolice nebyla

Patrikův výkon mě nepřekvapil. Věděl jsem, že hodně zapracoval a má dobrou obranu. Vždy byl schopný hned dobře vstávat. Proto jsme dopředu počítali s tím, že nebude jednoduché ho na tu zem dostat. Samozřejmě jsem byl překvapený, že se to nakonec nepovedlo a ani jednou jsme se nedostali do finální pozice, byť se Karlosovi několikrát povedlo ho dostat na čtyři a k tomu přidat nějaké údery. Nejlepší pokus předvedl ve druhém kole, které měl Karlos z mého pohledu vyhrát. Stejně tak první kolo, ve kterém dominoval.

Tahle kola za mě vyhrál. A to, že to někdo dal 50:45, mě překvapilo. Jak jsem se potom bavil s ostatními lidmi, kteří MMA rozumí, tak i pro ně to bylo překvapení. Ale chápu, že šampionovi se v jakékoliv organizaci trochu připískává. Každopádně první dvě kola byla podle mě pro Karlose, zbylá tři Patrikova, byť bych byl mnohem radši řekl, že ne. Objektivně to ale asi takhle bylo.

Co na vítězství Patrika Kincla říkají manželka a parťák? Věděli jsme, že to cinkne!Video : Sport.cz

Karlosovi jsme po prvních kolech radili, aby zlepšil některé přechody mezi jednotlivými strhy u pletiva, o čemž se bavil s jeho anglickým trenérem. V pozdějších kolech jsem se já sám snažil dodávat, aby víc pracoval v pozicích u pletiva, kdy měl Patrika často otočeného bokem nebo zády. Radil jsem, aby přidával kolena na stehna a na zadek a případně zařadil nějaký "dirty boxing".

Patrik ale samozřejmě je velezkušený soupeř a kvalitní bojovník. Trefoval to dobře. Karlos měl později nateklé oči, což bylo způsobené tím, že údery často dopadaly kloubem od palce, který je v rukavici nechráněný. Vizuální dojem proto vypadal mnohem hůř, byť to nemusely být tak tvrdé údery.

S Karlosem jsme se o zápasu ještě nebavili. Necháme ho pár dnů v klidu, než si to sám v hlavě trochu přebere. Co jsem s ním ale řešil hned po zápase, tak to byla možnost, že 84 (střední váha) už pravděpodobně nebude chtít chodit. To shazování je pro něj drastické, proto nechá tělo odpočinout a bude se zřejmě soustředit na vyšší váhu (polotěžkou).