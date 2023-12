Vémola se přitom v souboji se slovenským rivalem snažil nezvykle dlouho pracovat v postoji, což se mu nakonec vymstilo. Konec přišel v čase 1:48, kdy 38letý šampion polotěžké váhy po tvrdých úderech na bradu bezvládně padl k zemi, kde byl ještě následně v péči zdravotníků. Až poté opustil arenu, odkud si to rovnou namířil do nemocnice na vyšetření.

„Nebudu vám říkat, že každá prohra vás posune k nějakému vyššímu cíli, protože tomu asi sám nevěřím. Já už jsem nahoře byl, tahle prohra mě nikam neposune,“ nehledá výmluvy historicky první Čech v slavné UFC, který byl před samotným bojem v roli obrovského favorita.

V kleci toho ale zrovna moc nepředvedl. Od úvodu mu totiž nevycházela tradiční taktika, místo toho se musel přizpůsobit dobře pracujícímu soupeři. V Krištofičově podání to vypadalo jako lákání rivala rovnou do skvěle nachystané pasti.

„Možná je načase si uvědomit, že vzhledem k mému věku a zdravotnímu stavu, čas nezastavíš. Nechávám mladé kluky, aby mě porazili, což by se kdysi dávno nikdy nestalo. Tím samozřejmě nechci upírat výkon Pirátovi, na rozdíl od jiných se zápasu nelekl. Dal si do hlavy, že mě v prvním kole knokautuje, až se mu to povedlo. Velká gratulace a respekt,“ smekl přes soupeřem.

Rozlučka s největší tuzemskou halou se absolutně nepovedla. „Pro mě to znamená jedno – takhle jsem se s O2 arenou rozloučit nechtěl. Přes 30 let jsem v bojových sportech a určitě to nechci zakončit dvěma prohrami. Lidi si bohužel nepamatují to, co jste dokázali, ale jak jste skončili,“ mrzí Vémolu.

Terminátora již 8. června příštího roku čeká odveta Zápasu století s Attilou Véghem, který ho shodou okolností před čtyřmi lety rovněž knokautoval. „Znamená to, abych se ne zítra, ale už dneska někam zavřel a začal makat na přípravě na červen, kde budu mít poslední zápas. Čas běží a věk letí, bohužel. Rozhodně chci vyhrát. Jestli chci kariéru a reputaci nějak zachránit, tak v červnu musím zvítězit. Mám půl roku na to s tím něco udělat a zakončit kariéru s hlavou vztyčenou.“

Slovenský velikán Végh je překvapivou porážkou stavěn do jiné pozice. „Tím, že Karlos prohrál, je to pro mě těžší, než kdyby vyhrál. Karlose teď každý člověk odepíše, já naopak budu favorit. Já si tohle v hlavě ale nepřipustím. Budu to brát stále tak zodpovědně. Ze zápasu si vezmu to, co chci já,“ rozpovídal se bývalý šampion organizace Bellator o druhém měření sil na fotbalovém stadionu v Edenu.