Z pohledu fanouška se jedná o souboj, který měl přijít už dávno předtím. První popichování totiž přišlo již před šesti lety, kdy Slovák Krištofič opanoval reality show Oktagon Výzva, na jejíž druhé straně stál coby trenér právě Vémola. „Říkal jsem si, jak ten frajer může mít takové štěstí. Byl jsem frustrovaný. Proč takové chyby, když je tak porazitelný? Tak jednoduché,“ popíchlo Vémolu.

„Tehdy jsem byl dravý a odhodlaný vyhrát Výzvu, což se také stalo,“ vrací se v čase Krištofič, který ve finále porazil krajana Radovana Úškrta. Zároveň se mu díky tomuto cennému triumfu otevřela naplno dvířka do organizace Oktagon MMA, rovněž vypukla vzájemná nevraživost s tehdy o mnoho zkušenějším Vémolou.

Jak Pirát, tak Terminátor se od té doby do sebe pouštěli slovně. Překvapením proto nebyly výzvy k vzájemnému boji v kleci. „Pirát to má 9 nebo 10-0, tak pokud se cítí jako opravdový šampion, tak bych se vůbec nebránil, aby zjistil, jestli tomu tak skutečně je,“ usmíval se Vémola. „Na mušku si mě vzala nějaká pokažená T-800,“ reagoval stručně o čtyři roky mladší rival, který první velké úspěchy sbíral v době, kdy Vémolu čekal velký zápas s Attilou Véghem.

Terminátor napříč drtivé porážce v Zápase století nepolevil. V relativně krátké době získal titul šampiona střední váhy organizace Oktagon MMA, jenomže záhy o něj také přišel. Nesplnil totiž váhový limit před obhajobou proti slovenskému bojovníkovi Milanu Ďatelinkovi. Další brzdou byly zdravotní patálie, které jej vyřadily z bitvy o ztracený pás proti Poláku Marcinu Naruszczkovi. Jeho místo proto zaujal nikdo jiný než Krištofič.

Byť se jednalo o bitvu o prozatímní titul, přesto na pomyslný trůn vystoupal právě posledně jmenovaný, který svým triumfem zdrceného Vémolu pořádně podráždil. „Titul bude tam, kde má být, a to je v Česku. Pokud Pirát předvede takový výkon v zápase se mnou, tak absolutně nemá šanci,“ hlásil do mikrofonu Vémola, jehož zradil poraněný triceps, kvůli němuž byl dlouhé měsíce mimo klec. Do rivala přesto hustil i nadále…

„Je to falešný šampion! Nemůžu spát, když Pirát běhá s mým zápasem,“ útočil Terminátor na rivala. „Necítím, že bych běhal s jeho pásem. Absolutně znesvětím tvoje tělo, pošlu tě do důchodu!“ odpovídal mu troufale Krištofič a rozjel sérii dalších slovních přestřelek. „Bude skučet jak malá dě*ka, až ho tam budu mlátit,“ viděl se v roli vítěze Vémola.

Vše proto spělo na souboj v rámci turnaje Oktagon 30, který se konal 30. prosince 2021. Terminátora ale znovu zradilo zdraví, tentokráte se mu do těla dostal silný zánět, jenž se šířil do celého těla. „Byl jsem ve skvělé formě, ale bohužel jsem přes odřeninu v lokti dostal zánět do těla, který se neuvěřitelně šířil. Ze zánětu uzlin se mi to rozlezlo do celé levé části,“ vzpomíná Vémola.

A zatímco se historicky první Čech v slavné UFC vrátil do boje až po půlroce, naopak Krištofič měl před sebou životní šanci. Hned zkraje roku 2022 ho čekala bitva o právoplatný pás šampiona střední váhy, vyčerpávající střet proti Patriku Kinclovi však triumf nepřinesl. Slovenský bijec navíc následně přidal další dvě porážky (Bryczek a Lohoré), zvítězil naopak jedinkrát. I napříč tímto výsledkově špatným obdobím si na českou legendu věří.

Protějšek prožívá opak. Fenomén Vémola naposledy doslova zničil obrovitého Slováka Langera, během 7vteřinového duelu navíc zapsal nejrychlejší ukončení v historii organizace. „Na tohle KO jsem čekal 30 let. Byl o hlavu vyšší a všichni říkali, že mě zmlátí,“ těší umlčení kritiků nestárnoucího českého šampiona, který v říjnu obhájil titul polotěžké divize.

Překvapením proto nebylo, že Terminátor chtěl na konci kariéry, k níž zřejmě dojde v červnu příštího roku po odvetě Zápasu století s Attilou Véghem, odčinit nedávné zaváhání proti dlouholetému rivalovi Patriku Kinclovi. Pro 29. prosinec letošního roku se totiž schylovalo k trilogii, z níž ale nakonec sešlo. Vémola se proto začal poohlížet po jiném soupeři.

A ten se našel. Po šesti letech tak dojde k ukončení sporu s již zmíněným Krištofičem, pro něhož se naopak jedná o životní zápas a šanci, jak se zapsat mezi smetánku bojovníků, kteří si vyšlápli na populárního bijce.