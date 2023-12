Napříč zranění uvažoval, že do titulového zápasu přesto naskočí. „Chvíli jsem zvažoval, že s tím zkusím nastoupit a hecnu první kolo. Nemusel bych na to schytat úder, ale třeba bych na to mohl dopadnout a rozhodčí by to musel ukončit. Odrazovaly mě od toho také promluvy do duše od doktorů. Každý další úder by to mohl poškodit ještě víc a mohlo by se to prolomit, teoreticky by hrozily i trvalé následky. Nejsem v pozici, abych kvůli sportu, který mám rád, měl trvalé následky. Mám rodinu, za vážnější komplikace mi to nestojí,“ uvědomuje si.