Jednatřicetiletý Langer přitom do klece nastupoval za bouřlivé atmosféry vyprodané bratislavské arény, o poznání tišší přivítání zažil jeho sok Vémola, který si však ze slovenského prostředí nic nedělal. Věděl, že to nejdůležitější přijde v následném souboji.

A tam se činil náramně. Během sedmi vteřin bylo po boji. Vémola se přiřítil k obrovitému soupeři, kterého tvrdou ranou nekompromisně poslal k zemi. Senzace v podobě nečekaně rychlého konce byla na světě, diváci nemohli uvěřit.

Osmatřicetiletý Vémola si tak připsal bleskový triumf, navíc uhájil titul šampiona polotěžké divize, který vybojoval loni v červenci na Štvanici. Třešničkou na dortu je vizitka nejrychlejšího ukončení v historii organizace, o což se postaral již po sedmi vteřinách.

„Chtěl bych všem poděkovat za to, jak jste mě tu vybučeli a za to, co společně s Oktagonem děláme. Poprvé jsem zápasil proti někomu, koho jsem respektoval a mrzí mě, že jste to pojali jako zápas Česka proti Slovensku,“ reagoval Vémola na bučení z ochozů.

Následovala troufalá výzva na třetí zápas s jeho věčným rivalem. „Jsem opravdu na konci kariéry, pomalu se to blíží do finále. Nebojte se, Terminátor bude za chvíli pryč. Na jaře jsem udělal jednu velkou chybu, že jsem nechal jednu malou tlustou 77 (Patrik Kincl), aby dál běhala s mým pásem,“ vyzval Vémola Kincla a rovnou navrhl termín završení trilogie.

Foto: Oktagon MMA Vémola s pásem šampiona polotěžké váhy.

„V prosinci pro něj nemáte adekvátního soupeře a já chci zápasit. Chci se připravovat na Attilu, chci být rozbitej, nechte mě to spravit. A než půjdu s Attilou do klece, chci být dvojnásobný šampion, to je jediné moje přání“ přeje si první Čech v UFC,

Do klece za Vémolou zavítal také jeho přemožitel z roku 2019 Végh, se kterým by v následujícím roce měl přijít plánovaný konec kariéry. „Karlíto, dneska si dal takový výkon, že z něj každý odpadl. Viděli jsme opravdu originál jiného Karlose, kterého jsme doteď viděli,“ smekl Végh.