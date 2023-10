Bratislava (od našeho zpravodaje) - Sotva se zpotil a bylo po zápase. Vémola byl po obhajobě trůnu polotěžké divize štěstím bez sebe. „Co slíbil, to doručil,“ říkala po duelu nadšeně manželka Lela, která má pochopení i pro nečekanou výzvu směrem ke Kinclovi. „Je to dost očekávané, že můj manžel bude chtít odvetu. Myslím si, že každý sportovec, pro kterého je zápas srdcový a má k němu vztah, to chce. Jestli se to povede a Oktagon to umožní, tak to bude. Já budu vždy při Karlosovi a podporovat ho,“ říká usměvavá žena.

Když si to sedne, tak si to sedne. Bavili jsme se o tom i s Ondrou Novotným (spoluzakladatel Oktagon MMA). Já jsem totiž tomuto zápasu obětoval úplně všechno. Potom, co jsem nepředvedl skvělý výkon na Štvanici, o O2 areně ani nemluvím, tak jsem jezdil na kempy. Byl jsem v Dubaji, kde jsem trénoval s Dagestánci. Byl jsem v Thajsku nebo Polsku. Nechal jsem tam fakt všechno. Jak se říká, trénuj tvrdě, bojuj jednoduše. Čím tvrdší ten kemp byl, tím jednodušší byl zápas. Asi to fakt bylo za odměnu za to, co jsem pro to teď udělal. Uvědomoval jsem si, že tenhle duel musím vyhrát. Pokud chci velkolepé grand finále, tak jsem musel vyhrát. Nechal jsem tomu fakt všechno…

Kdybych prohrál s Kinclem, udělal špatný zápas na Štvanici a teď prohrál, tak koho by zajímala odveta s Attilou Véghem? Zápasím 30 let a nechci to na konci všechno pos*at. Chci udělat grand finále, abych odešel a ještě dlouho poté by se o tom mluvilo. Tohle byl důležitý krok. Všechny kroky a ta tvrdá dřina vedly k tomu, aby se to dnes povedlo takhle rychle.

Často říkáte, že nejste placen za přesčasy, ale 7 vteřin je opravdová rychlovka. Nemyslíte?

Každý nad tím žasne, ale já říkám, že to není moje nejrychlejší KO. Už mám pětivteřinové, teď mám sedmivteřinové a pořád je co vylepšovat. Ještě by se to dalo malinko zrychlit. Už těch příležitostí ale moc mít nebudu, protože jsem si jistý, že kariéru zakončím zápasem s Attilou. Teď už jen záleží na tom, kolik jich stihnu do té doby, než Oktagon ten zápas postaví. Dnes se tu někdo ptal, jestli budu zápasit v Manchesteru (4. listopadu). Jsem připraven! Pokud to pro mě máte soupeře, tak tam pojedu. Nejdůležitější je ale pro mě O2 arena, kde opravdu chci zápasit, protože nechci před Vánoci sedět a přežírat se. Nedokážu to jako Attila Végh. Musím jet.

V kleci jste vyzval k třetímu zápasu Patrika Kincla. Co vás k tomu vedlo?

Nebylo to kvůli tomu, že bych měl nějakou zášť, ale do konce kariéry chci dělat velké věci. Řekněte mi, co by bylo většího v O2 areně na konci roku, než zápas Vémola vs. Kincl 3? Pokud mi řeknete něco většího, tak to udělám, ale podle mě tam nic takového není. To byl ten hlavní důvod.

Organizace Oktagon o možném duelu Vémola vs. Kincl 3 Je to na Kinclovi, on je šampion. Dnes večer jsme viděli, že Čepo vyzýval Kincla k zápasu a musíme to rozhodnutí nechat na něm. Udělal všechno, co jsme po něm chtěli. Musíme si to zkrátka všichni probrat. Jedna možnost je lepší než druhá, máme tedy dvě dobré možnosti. Teď si musíme sednout ke stolu, protože bez Patrika to nevyřešíme.

Výzva Kinclovi byla tím avizovaným překvapením?

Přesně tak. Od začátku jsem plánoval, že chci odčinit chyby, které jsem udělal. S Attilou je to domluvené, tam to mohu napravit. S Kinclem to domluvené nebylo, ale nevěděl jsem, že mi do toho skočí Čepo a bude ho chtít vyzývat. Klidně uhnu, ale myslím si, že na to má ještě dost času. Jeho kariéra je teprve na začátku a Kincla může porazit kdykoliv. Ondrovi jsem dokonce říkal, že je to teď, nebo nikdy. Slíbil jsem, že do 84 shazovat nebudu, ale teď bych to ještě udělal. Pokud to Kincl nevezme teď v prosinci, tak se ten zápas už nikdy nestane. Předpokládám, že s Attilou půjdu někdy v létě, a kdyby na jaře v květnu byla O2 arena, tak nebudu shazovat do 84 a pak bych šel do 93. Pokud to Oktagon a Kincl chtějí udělat, tak teď, nebo nikdy. Pak už nebudu mít čas.

Kolik dáváte procent tomu, že Kincl na vaší výzvu kývne?

To víte, že to nepřijme a vezme si jednodušší verzi a půjde s Čepem. Vlasto je tvrdý kluk, ale nemá tolik zkušeností a bude to pro něj jednodušší soupeř. Hlavně, Kincl se na mě připravoval pět let, roky v kuse se na to připravoval. A kdyby zjistil, že se má připravit na zápas se mnou za dva měsíce, tak se z toho pose*e. On by to nikdy nevzal. Ani nepočítám, že to vezme. Vlastně ani nevím, zda má Oktagon k tomu nějaké kroky, aby ho k tomu donutil. Čepo sice říkal, že je ve střední váze dvojka, tím si ale nejsem jistý. Podle mě jsem dvojka pořád já.

Co zápas v domluvené váze?

Neříkám, že bych na to nepřistoupil, ale myslím si, že by to ztratilo kouzlo. Šli jsme spolu dvakrát v 84, a když bychom šli catchweight, tak by to pro něj byla nějaká výmluva. Kdyby se ten zápas měl stát, tak v 84 a bylo by to rozhodnutí našeho sporu. Je to jenom o tom, že chci dělat velké věci. Nemyslím si, že Kincl vs. Čepo bude větší fight. Jestli si to Oktagon myslí, tak ať to udělají. Pokud ne, tak bohužel nevím, koho by mi dali. Myslel jsem si, že by mi dali třeba Materlu, který je ale dlouhodobě zraněný. Nechci se dostat do situace, kdy pro mě nikoho nebudou mít a pak všichni budou říkat, že Vémola má snadného soupeře. Kdo ale je v 84 nebo 93 v první desítce, aby mi ho dali, aniž by mě lidi nepoplivali? Nebaví mě, když na mě lidi furt pískají a říkají, že mám lehkého soupeře. Teď tvrdili, že mě Langer porazí a podívejte se, jak to dopadlo.

