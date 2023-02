Jako první na řadu přijde zápas 15. dubna na turnaji Oktagon 41 v Liberci, 20. května pak bude v Praze nachystaná dlouho očekávaná odveta s rivalem Patrikem Kinclem o pás šampiona střední váhy. „V Liberci nastoupím a v O2 areně si dojdu pro to, co mi patří. Pro pás střední váhy! I když plno zlohlasů tvrdí, že nenastoupím nebo, že si pro to nedojdu," konstatuje král divize do 93 kilogramů.