Že realizace duelu není zcela mimo mísu během pondělního dne nevyvrátil ani spoluzakladatel organizace Ondřej Novotný. „Ve hře je vždycky všechno. Když jsem viděl odezvu na Karlovo story a viděl jsem Pirátovo vysílání, tak nebudu říkat, že mě to nechalo chladným. Oni dva mají mezi sebou to, co málokdo. Je to jeden z mála zápasů, který dává smysl mimo titulové zápasy. Je to zápas, který chceš vidět. Takže uvidíme. Je tam prostor na povídání a já jsem otevřený každé legraci, když dává smysl,“ nechal se slyšet Novotný ve svém pravidelném vysílání MMA letem světem.