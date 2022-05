Po premiérové boxerské zkušenosti je tu výzva v MMA. Ring se vymění za klec, Vémola navíc narazí na zápasníka, který má hodně podobný styl. „Není to nic, co bych chtěl. Ondrovi (promotér) jsem říkal, že vzhledem k tomu, že jsem teď jel hlavně postoj, tak ať mi najde nějakého postojáře. Ideálně frajera, který taky jako já chodí 84, že budu lehký," pokračoval Vémola.

„Nakonec mi našel 192 cm vysokého a těžkého Poláka. Zemař, ještě k tomu levák, který má černý pás v BJJ. Stylově úplně přesný opak toho, co jsme chtěli. Vzhledem k tomu, že ne každý se mnou chce zápasit a já to nechtěl Ondrovi dělat těžké, protože je pro mě velká čest, že mě v tom Německu nechají zápasit, tak beru to, co mi dá. Má to příběh," popisuje český Terminátor.