Po dlouhých týdnech spekulacích se koncem minulého týdne téma titulového zápasu v polotěžké divizi konečně rozseklo. 11. listopadu přivede do newyorské Madison Square Garden českého bojovníka Jiřího Procházku a Brazilce Alexe Pereiru, kteří si to v hlavním předzápase turnaje UFC 295 rozdají o uvolněný pás. A právě bývalý šampion divize Američan Hill má pro oba gladiátory jasný vzkaz. „Zahřejte mi trůn do doby, než se vrátím! To já jsem tady král,“ vzkázal.

A pokračoval. „Uvidíme, kdo se nakonec posadí na trůn,“ uvedl zámořský bojovník na svém Youtube kanálu, kde se především vyjadřoval právě na adresu titulového souboje. „Vyvolává to ve mně určité pocity, protože už nejsem šampion. A myslím si, že hodně lidí bylo zmateno procesem, kdy jsem se titul rozhodl uvolnit. Důvodem byl fakt, že když Jiří uvolnil pás, bylo to téměř okamžitě. UFC tak mělo možnost rychle nařídit bitvu o volný titul,“ vysvětluje.

Alex Pereira and Jiri Prochazka will fight at UFC 295 for the vacant light heavyweight title, UFC announced Wednesday. pic.twitter.com/5YhmVjcOnC — ESPN MMA (@espnmma) September 21, 2023

Původním plánem přitom byla bitva Hilla proti Procházkovi. Prokletí polotěžké divize ale přineslo vážné zranění na straně Američana, kterému se při basketbalovém utkání s přáteli přetrhla Achillova šlacha. Rázem přišla nejen dlouhá pauza, ale již zmíněné sympatické uvolnění titulu mezi ostatní uchazeče. Šance zabojovat o něj se chopil další v pořadí, velezkušený Brazilec Pereira.

„Je to dobrý zápas. Oba mají vzrušující styl boje, mají za sebou skvělé zápasy. Jsou to bojovníci, se kterými jsem se chtěl během mého panování na trůnu potkat. A po mém návratu to stále mám v plánu. Jen nemám rád skutečnost, že jdou proti sobě zrovna oni,“ mrzí Hilla, jenž rozebral výhody obou bojovníků.

„Myslím si, že Pereirovy údery jsou přesnější k tomu, aby tě porazily. Rád vyvíjí tlak a do soupeře neustále střílí,“ věří Hill spíše v Brazilcovu výhru. „Jiří zase má šílené neortodoxní věci. Navíc je zvyklý na tuto váhovou kategorii. Podle mě je lepší i v grapplingu, kde se cítí pohodlněji. Lépe by se měl cítit i v klinčích. Je pravděpodobné, že Pereiru hodí na zem a možná ho tam i ukončí. Jak se říká, půjde cestou nejmenšího odporu,“ přibližuje možnou variantu boje.

Ve slavné Madison Square Garden by nechtěl chybět. „Mám to v plánu. Půjdu tam, budu se dívat a uvidím, co se stane. Pak se podívám novému šampionovi do očí, aby viděl, co ho čeká. Nemusím ani nic říkat. Jen se na sebe budeme dívat, protože v tu chvíli, se dozví vše,“ říká tajemně dvaatřicetiletý rodák z Chicaga.

Procházka se v předchozích dnech vrátil z dobrodružné mise na Islandu, kde strávil necelý týden. Během této výpravy plnil mediální povinnosti, ale rovněž si vyzkoušel přípravu po boku legendárního bojovníka Gunnara Nelsona. Chybět pochopitelně nemohlo ani čerpání energie z místní přírody. Procházka například zdolal výšlapy do hor, rovněž se zblízka podíval na vodopády. „Plně nabitý! Teď je čas nabrousit čepele!“ vzkázal rodák z Hostěradic, kterému v nejbližší době nastane nejpernější část příprav. Zhruba na konci října bude následovat odlet směr New York.