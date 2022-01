Není to přitom poprvé, co Paiva čelí ve svém životě tragédii. Krátce poté, co podepsal kontrakt s UFC, zemřela jeho pětadvacetiletá přítelkyně. Ta pří jízdě na motorce nepřežila náraz opilého řidiče. Nehoda se přitom týkala také Paivy, ten však měl štěstí v neštěstí a tento nešťastný incident přežil bez větších šrámů.