„Boj stále ještě není vyhraný, má problémy s hojením rán a proležinami," sdělila Michaela a svého drahého podpořila. „Števo je zápasník tělem a duší, který se nikdy nevzdává a bojuje. Jestli je někdo na světě, kdo to zvládne, tak je to právě on," dojímá se partnerka, která vytvořila veřejnou sbírku, jež má Štefanovi pomoct vrátit se zpět do běžného života. „Cílem je dojít do vysněného cíle. Léčba je ale velmi nákladná, a bohužel, ne všechno pojišťovna proplácí v plné výši," říká.