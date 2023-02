Když se zdálo být vše domluveno a oficiálně stvrzeno, hodila vidle do zápasu jiná nepříjemnost. Zranění. Bojové sporty jsou zkrátka neúprosné, a to nyní koneckonců sám pocítil navrátilec do organizace Oktagon MMA český talent Matěj Peňáz, který si bude muset dát od trénování i zápasení na nějakou dobu pokoj.