Po vyhazovu z UFC totiž zavítala zpět na domácí scénu, její služby si více než dva roky hýčkala největší tuzemská organizace Oktagon MMA, kde Pudilová svedla hned šest bitev. Z toho pět vítězných. Jediná porážka se psala v červnu loňského roku, kdy se o překvapivý skalp veteránky UFC zapříčinila velezkušená Brazilka Talita Bernardová. Ani to však zápasnici s přezdívkou Bullet nezlomilo a dalšími dvěma výhrami se postarala o to, co se nikdy předtím žádnému českému zástupci nepovedlo. Podruhé vstoupit do UFC!