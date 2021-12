Zpět do klece! Muradova čeká těžká zkouška

Muradov se tak zpět do klece podívá od srpna. Tehdy si připsal první porážku v UFC, kterou mu hodně překvapivě uštědřil Gerald Meerschaert. Do té doby se uzbeckému zápasníkovi povedlo uspět v obou předchozích duelech a držel sérii čtrnácti vítězných zápasů v řadě. To se změnilo v již zmiňovaném souboji proti zkušenému Meerschaertovi, který ve druhé minutě druhého kola dokázal Muradova utáhnout na rear-naked choke.