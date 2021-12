Zrodilo se obrovské překvapení! Bývalá šampionka chce odvetu

Nunes vstupovala do zápasu v roli obrovské favoritky a o šesté úspěšné obhajobě téměř nikdo nepochyboval. Brazilka Nunes ovšem nepředvedla vůbec přesvědčivý výkon a po sedmi letech a dvanácti vítězných duelech v řadě padla. O sesazení z trůnu se přitom postarala nepříliš známá Julianna Peña, která do té doby z posledních čtyř duelů hned dvakrát prohrála. I kvůli tomu byla v titulové bitvě velká outsiderka.

Éra byla rázem fuč. Ženská bantamová váha se dočkala nové šampionky a na Nunes se rázem sesypala kritika. Brazilka podle všeho nebyla na zápas kvalitně připravená a podle mnohých se věnovala spíše výchově dcery. Celý svět ovšem rázem opěvoval novou královnu, které se povedlo něco, co se nikomu předtím sedm let nepovedlo.

„Říkala jsem vám to. Už o mě nikdy nepochybujte. Čekala jsem, že to bude delší a těžší boj. Ale pak mi rozhodčí řekl, že je konec a že jsem vyhrála, tak jsem si jen řekla: Opravdu? Tak to je skvělé. Je to šílené, ale jsem vděčná za to, že jsem dnes večer dokázala, že mám schopnost uskutečnit jakoukoliv věc, kterou si v životě naplánuji," nechala se slyšet Peña po zápase.