Na ME v judu se chystá 15 Ukrajinců včetně olympijské medailistky Bilodidové

Většina ukrajinských judistů kvůli invazi ruských vojsk na Ukrajinu trénuje v zahraničí. To je i případ jednadvacetileté Bilodidové, která se připravuje ve Valencii. Dvojnásobná mistryně světa a stříbrná medailistka z loňského ME v Lisabonu nebude na šampionátu nasazená, protože bude nově startovat v kategorii do 57 kilogramů místo do 48. Evropský šampionát bude její první soutěží od olympiády v Tokiu.