Napětí před titulovou bitvou. Narodil jsem se ve válce, boj mám v krvi, vzkazuje Čečenec neporaženému Čechovi

Pro neporaženého Siváka (22-0) se jedná o letošní první duel. Kvůli zdravotním problémům byl začátkem února nucen zrušit titulový souboj v ruské organizaci RCC, kde se měl postavit tamnímu šampionovi Kiamranu Nabatimu. „Byl jsem zraněný. Nechtěl jsem říkat, že jsem měl zraněnou ruku, se kterou bojuji dva nebo tři roky. Po zápasech v rozmezí 1-3 měsíců ta ruka byla zase na nic. Lékař mě kvůli tomu nepustil," prozradil český talent, jenž si do Ruska v nejbližší době dveře nezavírá. "Je to v hledáčku," přiznává.

„V mém rodném Čečensku je normální bojovat. Jsem bojovník a mám to v krvi. Musel jsem se probojovat jak v osobním, tak ve sportovním životě. Strach ze Siváka nemám, narodil jsem se ve válce, takže si ty dětské řeči může odpustit. Titul bude můj!" vzkazuje soupeři před titulovou bitvou, která proběhne již 13. května a bude hlavním zápasem galavečera RFA v Havířově.

Tyto řeči však jednoho z nejlepších domácích postojářů nechávají naprosto klidným. „Takových slov jsem slyšel milion. Každý Čečenec nebo podobně, si myslí, že je něco jiného. Všichni jsme ale stejní. To si jen oni říkají mezi sebou. Nemělo by se zapomínat, že jsem cikán. Jsem úplně něco jiného. Nepotřebuju někomu říkat, že jsem cikán, že jsem lepší. Jsem lepší, protože tvrdě dřu," odpověděl Sivák pohotově.

„Jestli říká, že jsem neměl tak tvrdého soupeře, tak třeba on bude tvrdší, ale já rychlejší. Vůbec se toho nebojím, nemám z toho žádný respekt. Moc dobře ví, co ho čeká. Proto si říká, že je takhle tvrdý. Sází jenom na to. Stejně dopadl i předchozí soupeř," pokračoval třiadvacetiletý Sivák, který titul vybojoval díky skalpu rivala Patrika Záděry.