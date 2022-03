Nekompromisní přestřelky! Souboj generací nabídl sladkou odplatu

Podobná bitva se odehrála i ve druhém titulovém souboji mezi Janem Rudolfem a Matějem Nuskou. Po opatrném úvodu přesto z větší aktivity těžil druhý jmenovaný, kterému se dařilo lépe trefovat a nejednou dostal soupeře do problémů. Favorizovaný Rudolf se přesto dostal zpět do zápasu a rázem to byl právě on, kdo ovládl koncovku. Ani po poslední vteřince tak nebylo jasno o tom, kdo vzejde ze zápasu jako vítěz. Bodoví sudí to ovšem viděli nerozhodně a podruhé během jediného turnaje se muselo jít do extra roundu.