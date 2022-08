Neskutečný talent, druhá Ester. Mladá Češka míří za medailí z letní i zimní olympiády

Volno ani moc nechce. Do nicnedělání musí doma Viktorii nutit! „Snažíme se, odpočinek je důležitý. Chceme, aby měla alespoň volnou neděli, ale ona si jde kopat s balonem nožičky. To je její klid. Neumí si třeba čtyři hodiny číst knížku, s tím má problém," vysvětluje tatínek Lukáš Jílek.

„Necháváme to otevřené, jednou asi skončí jen u jednoho sportu, ale zatím to tak funguje. Doplňuje se to a ten náskok a výhry máme díky tomu, že děláme všechny sporty okolo," dodává její otec a zároveň trenér.

Společně míří za splněním velkého snu. Viktorie by ráda startovala na letních i zimních olympijských hrách a z obou si přivezla medaile. „Mým cílem je být na olympiádě a vyhrát. V hokeji i boxu. A kdyby se zařadil do programu také thajský box, tak klidně i v něm. Když mi bylo asi pět let, řekla jsem si, že chci být nejlepší a dělám pro to všechno," netají se talentovaná Češka.