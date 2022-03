Oběd v Praze, návštěva parlamentu a fotbal. Ukrajinský hrdina Usyk má nabitý program

Usyk je velkou boxerskou hvězdou. Když jeho zemi napadl ruský agresor, neváhal a postavil se na obranu své země. To, že pětatřicetiletého rohovníka čeká velký zápas mezi provazy s Anthonym Joshuou, nemohlo Ukrajince zastavit. Před pár dny se ale slavný fighter rozhodl poupravit plán a opustil spolu s manželkou svou zemi a zamířil do Česka. Jeho rozhodnutí podpořili i bratři Kličkové, legendy světového boxu, které rovněž brání Ukrajinu.

Nyní je Usyk v Praze, kde střídá jednu aktivitu za druhou. Setká se s českými politiky, nezapomíná ale ani na sport. A nejde jen o box. Jedná se také o startu na středečním utkání rezervního týmu Hradce Králové proti FC Polissja Žytomyr, který se má hrát od 17:00 v hradeckém areálu na Bavlně. „Na zápas přijede určitě. Je kolem toho velké haló. Řeší se pouze to, zda opravdu nastoupí. Na pět minut by si mohl zahrát za oba týmy, co jsem slyšel, tak mu už hradecký klub nechal vyrobit dres," prozradil Štěpánek.

„Chvíli to vypadalo tak, že by mohl v Hradci dokonce i trénovat, líbil se mu přístup, jaký v Hradci viděl ohledně jeho krajanů. Teď je ale v Praze, ve hře je i to, že by měl už ve čtvrtek odletět do Dubaje, každopádně chce ale podpořit kluky na tom zápase," dodal s tím, že vše teprve bude později potvrzeno.