Ostré boje holými klouby! V londýnské kleci bude úřadovat i český zástupce

Turnaj nejstarší a největší organizace pořádající zápasy bez rukavic BKB se znovu vrací do londýnské O2 areny, kde se 3. prosince uskuteční další galavečer. Největší boxerská akce letošního roku bude i s českou účastí, do boje totiž půjde šestatřicetiletý Zdeněk Pernica. „Bojují zde bojovníci z celého světa, z České republiky jsem tam jako jediný. Pro mě je to velká výzva a podle toho se také připravuji," líčí Pernica, kterého v posledních dnech postihly nepříjemnosti v podobě změny soupeře.