Před boxerem Usykem stojí zásadní rozhodnutí! Má šanci opustit válkou zasaženou Ukrajinu

V době, kdy ruská vojenská invaze na Ukrajinu nabývala větších a větších rozměrů, rázem do rodné vlasti vyrazili válčit i nejlepší ukrajinští boxeři. Nejprve šla příkladem legendární bratrská dvojice Vitalij a Vladimir Kličkovi, posléze je napodobili i současní boxeři Oleksandr Usyk a Vasil Lomačenko, kteří podle nejnovějších informací dostali nabídku opustit Ukrajinu.

Vycestování jim navíc znemožňovala i všeobecná mobilizace, která byla na Ukrajině vyhlášena bezprostředně po začátku invaze. Po dobu válečného stavu to pro muže ve věku od 18 do 60 let znamená zákaz opuštění země.