Boxerská legenda promluvila o válce na Ukrajině. Zabili jsme nějaké lidi, přiznává

Ruskou agresi na Ukrajinu odsoudil celý svět, z Ukrajiny prchají tisíce žen a dětí, vlna solidarity s napadenou zemí je obrovská. Nic to však nemění na tom, že v napadené zemi umírají lidé. Ukrajinci však kladou ruským vojákům během konfliktu statečný odpor.

„Ano, zabili jsme nějaké lidi. Myslím, že během poslední noci to bylo šest lidí," uvedl nedávno Vitalij Kličko v krátkém rozhovoru pro Sky News.

In other news @ScarcityStudios pic.twitter.com/ICIbd6LBWv

Ukrajinu brání kromě boxerských legend i řada dalších sportovců. Do aktivních záloh se přihlásil například bývalý tenista Stachovskij, boxerské rukavice za maskáče vyměnil i mistr světa v těžké váze Oleksandr Usyk, přidal se i další boxer Vasilij Lomačenko.

„Bojují všichni, kteří mohou. Staří lidé, lékaři, herci, ti všichni berou do rukou zbraně, aby ochránili naši svobodu. A tak to bude i nadále," říká s pýchou Vitalij Kličko. On i jeho bratr se ocitl na ruském seznamu smrti, kde jsou jména lidí, kteří má vražedné komando vyslané na Ukrajinu zabít.