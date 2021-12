Překvapivý soupeř! V ringu dojde k česko-slovenské válce

"Je nám to líto, ale Američan Newton byl na americkém letišti pozitivně testován na covid-19. Nového soupeře pro Attilu Végha oznámíme dnes (v sobotu) po obědě. Můžeme slíbit, že to bude pro mnoho fanoušků bojových sportů velké překvapení a opravdu skvělá zpráva," znělo na sociální síti organizace Fight Night Challenge těsně před sobotním polednem.

A o pár desítek minut později přišla překvapivá náhrada. Místo Američana se do boxerského ringu podívá Patrik Kincl, kterému start v zápase umožnila organizace OKTAGON MMA, pod jejíž taktovkou bude český bijec poprvé zápasit 26. února v titulové bitvě se Samuelem Pirátem Krištofičem.

"Vzhledem k tomu, že Emanuel Newton byl před odletem pozitivně testován a do boxerského zápasu s Attilou Véghem nemůže nastoupit a především proto, že jak říká Attila, "Spolu jsme nejsilnější," jsme umožnili, aby turnaj Fight Night Challenge měl ten správný vrchol. Za Newtona jsme proto jako velmi zajímavou náhradu pro Attilu uvolnili do zápasu Patrika Kincla. A také se tím více srovnají šance hlavního zápasu #OKTAGON31 - PIRÁT vs. KINCL, když budou mít oba borci boxerský zápas ve stejnou dobu," vyjádřila se organizace OKTAGON MMA na sociálních sítí.