Radost a smutek během pár dnů. Bývalý šampion zažívá emoční horskou dráhu

Je jedním z nejúspěšnějších zápasníků v historii. Během své kariéry se stal šampionem UFC v muší váze, načež po turnaji s pořadovým číslem 249 obhájil pás šampiona a oznámil konec kariéry. Tím šokoval doslova celý svět MMA. Čtyřiatřicetiletý Američan se ovšem krátce poté nechal slyšet, že by se mohl vrátit zpět do klece, což už se zřejmě nestane. Naopak Cejudo zmínil touhu po normálnějším životě a založení rodiny. A to se povedlo.

„Od svých 11 let mám za sebou zhruba 600 zápasů. Nemám děti. Teď mám konečně přítelkyni a chci vkročit do nové kapitoly svého života. Byl jsem extrémně sobecký, abych získal to, co jsem získal. Chci odejít na vrcholu. Udělal jsem to ve wrestlingu, chci to udělat v MMA. Chci zůstat králem navždy," sdělil Cejudo při oznámení konce kariéry.