Šance pro nejlepšího českého boxera Ducára. V Anglii si to rozdá o titul

Dvaatřicetiletý Clarke, který se narodil v Jamajce, ale už devět let reprezentuje Velkou Británii, představuje těžkou zkoušku. V profesionální kariéře totiž zatím s šesti výhrami nepoznal hořkost porážky. „Je to zkušený profík, boxuje dlouho a má i medaile z Evropy z amatérského ringu,“ popisuje Ducár svého příštího soupeře.

Poslední výpravy do Velké Británie byly tedy z pohledu Ducára neúspěšné, nyní přichází další šance, a to v OVO Aréně, která se nachází vedle legendárního fotbalového stadionu ve Wembley. „Vidíme, že mi chybí jeden stupínek k tomu, abych si mohl taky sáhnout na zápas o titul mistra světa. Je to pro mě obrovská motivace,“ pokračuje Čech, jenž dlouhodobě drží domácí titul v křížové váze.

Do zápasu stále zbývá více než měsíc, domácí šampion poctivě maká. „Už jedeme přípravu a věřím, že se stihnu co nejlépe nachystat. Řeším zahraniční sparingy a taky bych měl vyjet na kemp do zahraničí. Snad to všechno vyjde,“ dodává civilním povoláním policista ze speciálních jednotek.