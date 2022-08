Stihl porod a může v Anglii zápasit o titul. Bude stačit na borce, který trénuje s Joshuou?

„Ti soupeři, co jsem měl předtím, to byla fakt světová top třída. Thompson by neměl být tak zkušený a neměl by mít takovou kvalitu. Ale já už nechci dělat rozbory a prognózy. Jak stárnu a mám rodinu, tak to přehodnocuju. Jdu si to tam užít. Zápasím pro radost, protože mě to baví a chci udělat dobrý zápas. Kdyby přišlo vítězství, byla by to třešnička na dortu. Nechám tam všechno, ale už se nebudu hroutit, kdyby to nevyšlo," říká dvaatřicetiletý český boxer.