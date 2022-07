Thajská jízda skončila ve finále! Fighter se přesto do Česka vrátil s úsměvem

„Byl to šílený den od rána do večera. Poslouchat křičet Thajce a kopání do lap, žít s 10 lidmi, se kterými nejspíš budeš zápasit a nemít u sebe ani svého trenéra, se kterým celou přípravu podstupujete a zná vás jako nikdo jiný. V Thajsku jsem byl potřetí a vždycky je to fakt zážitek," dodal.