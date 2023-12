To byl výkon! Bývalý fotbalista Slepička šel do ringu, se soupeřem neměl slitování

42 letý Hron, pro kterého se jednalo o 130. zápas, získal světový titul WAKO Pro. Odchod do sportovního důchodu ale nechystá. „Je to pro mě významný večer. Je mi 42 let, spousta lidí si myslí, že patřím do důchodu, ale kašlu na to. Ještě chvíli budu zápasit, protože mě to fakt baví a miluju to. Když budu porážet kluky o 10-15 let mladší, tak si to užiju,“ měl radost brněnský rodák.