Totální zkrat. Trenér poslal soupeře po zápase do bezvědomí. Nyní je pod palbou kritiky

Proč ke zkratu trenéra z gymu Cobra Plzeň vlastně došlo? Patrně nerozdýchal situaci, při které jeho svěřence soupeř po závěrečném gongu odstrčil rukama. Nutno dodat, že tuto reakci vyprovokovaly údery již po limitu, který si český boxer Tomáš Berger nenechal líbit. Následovala situace jako z filmu. Mezi šestnáct provazů přiskočil kouč, který soupeře, jenž byl v tu dobu už bez rukavic, vší silou praštil do tváře. Pád na zem a do bezvědomí zděsil všechny přítomné.

„Bohužel po posledním gongu na znamení konce posledního kola mi soupeř v zápalu poslal ještě přední zadní, proto jsem ho v emocích odstrčil. Poté trenér soupeře na mě začal něco řvát. Z mého rohu, kde mi můj trenér už sundal rukavice, jsem se k němu rozešel v domnění, že mu podám ruku a bude vše v pořádku,“ líčí na sociálních sítích Berger, napadený boxer.

Vše bylo jinak. „Když jsem k němu ruku natahoval, tak od té doby si pamatuji víceméně jen obrazy ze sanitky. Netuším, co ho k takové akci vedlo, ale podle videí mi s nápřahem dal obrovskou facku, po které jsem ležel v bezvědomí cca minutu. Pak si pamatuji už jen sanitku,“ marně se vrací v čase Berger. „Mrzí mě, že se tohle stalo hlavně vůči tomuto sportu.“

Pozápasové video se raketově šíří po sociálních sítích, směrem k trenérovi z Plzně je směřována jedna kritika za druhou. „Je to absolutní dobytek. Největší prasárna, co jsem kdy viděl. Těžce nechutné a těžce to nepatří do sportu. Jestli se má někdo takhle chovat, tak ať se mlátí někde venku nebo v hospodě, ale ať nečekaně nemlátí soupeře. Mám z toho těžké nervy,“ vyjádřil se na sociálních sítích Lukáš Fajk, evropský boxerský šampion.

„Sport je hodně o emocích, ale tohle by se opravdu dít nemělo. Asi tam byly i nějaké údery po stopu, což se občas stane v zápalu boje, ale nemyslím si, že tam bylo něco zákeřného. A jestli to video nebylo střižené, tak to bylo od trenéra dost zákeřné. Všechno je to pod emocemi, ale tohle je opravdu špatně. Je to smutné a vrhá to špatné světlo na bojové sporty. Nehledě na to, že to tomu klukovi může budoucí kariéru nejen zastavit, ale i ukončit. Může dojít ke zranění nebo se může bát,“ říká pro Sport.cz nejlepší český boxer Vasil Ducár.

Průkopník zápasů holých kloubů v České republice Zdeněk Pernica by chtěl pro trenéra stopku. „Myslím si, že je to největší prasárna, co může být. Takhle sestřelit kluka, který to nečeká, má ruce dole a jde vám podat ruku, je největší zhovadilost. Nepatří to do sportu. Navíc ten dotyčný trenér nebo gym by měl být potrestaný a neměl by se objevovat na sportovních akcích. Takhle se může zachovat jen ubožák,“ říká tvrďák, jenž rodnou zem reprezentuje v prestižní značce BKFC.

„Asi dokážu pochopit, že někdo někoho ve vzteku praští v odvetě za nějaké nepřípustné agresivní chování, ale tento boxer si to podle mě nezasloužil. Sice strčil do soupeře, ale to nepovažuji za žádné nepřípustné chování. Hlavně do něj strčil až poté, co dostal asi dva údery po konci kola. Takže za mě oprávněné,“ myslí si legendární boxer Lukáš Konečný. „To, co pak udělal trenér či sekundant, je naprosto neomluvitelné, neadekvátní a měl by být potrestán nejen boxerskou asociací, ale i souzen za ublížení na zdraví,“ dodal bývalý mistr světa.