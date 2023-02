Válčit se nemá! Ve vedení boxerské asociace je člověk napojený na Putina, hájí bojkot česká strana

Proč jste se tak rozhodli?

Vesměs je to názor celého výkonného výboru. I náš stát se k tomu vyjadřuje tímhle způsobem. Rozhodli jsme se z toho důvodu, že odsuzujeme válku na Ukrajině. Válčit se nemá.

Jak dlouho jste se tímto směrem rozhodovali?

Celá boxerská asociace za bývalého vedení se vyjádřila na podporu Ukrajiny. Tohle je dlouhodobý postoj, protože ve vedení mezinárodní asociace IBA je ruský prezident Umar Kremljov, který je velmi blízce napojený na Vladimira Putina. Hodně se to tam řeší penězi, vše platí Gazprom. Vesměs chtějí prosadit, aby mistrovství světa bylo vnímáno jako důležitější turnaj než olympijské hry.

Peníze se jistě podepíší i na medailových odměnách, viďte?

Jsou tam velké prize money. 25 tisíc dolarů za dvě bronzové medaile, 50 tisíc za stříbro a 100 tisíc za zlato. On (Kremljov) chce z MS udělat i byznys. To není špatně, ale nemůže to řešit tak, že bude i proti MOV. To by byla velká škoda. Box na olympijské hry patří. Navíc neřeší některé kontroverzní výsledky, zkrátka tam lítá hodně peněz. Některé státy, které budou proti nim, tak budou hodně tratit. Teď už je proti nim i Německo, navíc na MS nepojede ani USA. Je to škoda pro box. Musí se s tím začít něco dělat, a proto jsme rozhodnuti takhle dál pokračovat.

I vzhledem k tomu, že ve vedení IBA je ruský představitel, se dalo očekávat, že Rusko a Bělorusko budou moci na MS startovat. Nemyslíte?

Samozřejmě. Je to kamarád Putina a bylo by divné, kdyby to bylo jinak.

Bylo by za vás v pořádku, kdyby se Rusové a Bělorusové MS zúčastnili, ale pod jinou vlajkou?

Je to složité. Já si myslím, že by se to teď mělo na chvíli zakázat. Vím, že jsou tu i sportovci, kteří za to nemůžou, a někteří dokonce jsou proti Rusku. Nedá se ale nic dělat. Je to další ukázka toho, že jsme jako lidstvo na tak vysokém vývoji inteligence, a přesto řešíme tuhle situaci válkou. To je prostě špatně.

S bojkotem jste se přidali k USA a Irsku. Myslíte si, že se některé další země přidají?

Myslím si, že je to hodně blízko k tomu, začít s tím něco dělat. Pokud to tak nebude, tak je start boxu na olympijských hrách 2028 velmi ohrožen.

Neklesne mistrovství světa kvůli absenci těchto zemí na atraktivitě?

Určitě jo. A bude to jasný vzkaz, že Kremljova ve vedení nechceme.

Už jste měl možnost si vyslechnout názory některých českých boxerů, kterých by se MS mohlo týkat?

Kvalifikovat se z tohohle turnaje na OH je velmi těžké. Nicméně oni mají kariéru takovou, že by na MS rádi, ale teď je výzva taková, že jsou Evropské hry v Krakově. Je to právě kvalifikační turnaj na olympijské hry. Tím, že tam Rusové ani Bělorusové nebudou, tak se turnaj trochu oslabí. Je velká šance se probojovat na OH 2024 v Paříži. Pro nejlepší české boxery je víc účast na olympijských hrách než na mistrovství světa, které je rok předtím. Navíc je tu ještě jedna věc…

Povídejte.