Zemětřesení. Titulová bitva v problémech, hrozilo i úplné zrušení

Celá situace se totiž projednávala s vedením RFA, ale také trenérskými týmy obou bojovníků. Sivák dostal na výběr ze tří variant. Buď by zápasil o titul, který by kvůli soupeřově nesplnění váhového limitu mohl získat pouze on. V úvahu připadala také možnost, že by se duel stal tzv. superfightem bez možnosti získat pás. Ve hře byla i varianta, že český talent ze zápasu odstoupí a z hlavního duelu turnaje RFA 10 definitivně sejde.