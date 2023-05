Rána pro titulovou bitvu. Pokud se to bude opakovat, ukončíme smlouvu, reaguje šéf

Limit do 66 kilogramů přitom během prvního pokusu nezvládl splnit ani Sivák, který převážil o 200 gramů. Mnohem větší vrásky organizaci ale nadělal zkušený Rakušan dagestánského původu Ruslan Tokharov, který limit překročil o 2 kilogramy. Hlavní zápas turnaje RFA 10 tak postihlo zemětřesení, jehož výsledek přišel až několik hodin poté.

Celá situace se totiž projednávala s vedením RFA, ale také trenérskými týmy obou bojovníků. Sivák dostal na výběr ze tří variant. Buď by zápasil o titul, který by kvůli soupeřově nesplnění váhového limitu mohl získat pouze on. V úvahu připadala také možnost, že by se duel stal tzv. superfightem bez možnosti získat pás. Ve hře byla i varianta, že český talent ze zápasu odstoupí a z hlavního duelu turnaje by zcela sešlo.

Foto: RFA Rakušan dagestánského původu Ruslan Tokharov převážil o 2 kilogramy a nebude bojovat o pás.

Nakonec tomu tak není a diváci (zřejmě) ochuzeni nebudou. Všechny strany se shodly, že zápas proběhne a bude se jednat o titulovou bitvu, ve které bude moci pás získat (obhájit) pouze Sivák.

„O titul to bude jen ze strany Vaška. Může ho buď získat, nebo ztratit. Tokharov je bez šance na získání. Rovněž je tu taková podmínka, že Ruslan musí v den zápasu splnit váhový limit. O jakou váhu jde, jsme se rozhodli nezveřejnit," uvedl pro Sport.cz šéf RFA Boris Marhanský. Je tedy reálné, že pokud by se Ruslanovi nepovedlo ani zítra splnit váhu, duel by se zrušil? „Myslím si, že zápas bude tak i tak," pokračoval.

Organizace rovněž přiznala, že už pomalu a jistě pokukovala po případné náhradě. „Řeknu pravdu. Bylo reálné, že ten zápas nebude. Už jsme dokonce sháněli bojovníky, kteří by byli schopni zastoupit Ruslana. Řešily se i takové věci. Byly to těžké debaty se všemi," přiznává Marhanský.

Tokharov nejen, že přijde o možnost zabojovat o titul, ale rovněž se musí vzdát až 40% výplaty ve prospěch Siváka. „Uvědomuje si, že je viník a nedokázal splnit váhu. Omluvil se za to. Na všechno přistoupil, ale nelíbí se mu, že jsou na něj kladeny další podmínky," uvádí šéf a promotér v jedné osobě. Rovněž přiznává, že je z počínání rakouského bijce zklamaný.

„Říkám si, že je to důležitý zápas o titul, a ne třeba duel v rámci prelims. Zápasníci by si měli dát extra pozor, aby váhu dokázali udělat. Týká se to především bojovníků z Rakouska. Už se to některým stalo v minulosti, Ruslan je třetí v pořadí. Proto jsem jeho managementu řekl, že pokud potřetí u nás neudělá váhu, tak s ním ukončíme smlouvu. Další šanci už nedáme," uvádí Marhanský.