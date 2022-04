Každý z nás má kolegy či kamarády, kteří jednou za čas navštíví posilovnu a po hodinovém tréninku by mohli jít fotit pro fitness magazín. Známe také jedince, kteří tráví dny sezením na gauči s pytlíkem brambůrek a velikost jejich pasu zůstává stále stejná.

Endomofrové by si rozhodně měli hlídat jídelníček a nepřijímat více tuků a energie, než během dne vydají. Tučným jídlům se vyhýbat, bílkoviny získávat z drůbežího masa, vajec a ryb. Pravidelná strava několikrát denně je klíč. Nezapomínat ani na příjem vody.

Co se týká tréninku, endomorfové by se rozhodně neměli bát kardia, vhodná je jízda na kole, plavání, brusle nebo běh. Cvičit pak s krátkými pauzami mezi sériemi, intenzivně, klidně až do selhání svalu.