Belgický triumf! Deštěm ovlivněná první etapa Tour de France přinesla překvapení

"Je to neuvěřitelné, vůbec to nemůžu pochopit. Jedou tady ti nejlepší z nejlepších a já jsem dojel první," radoval se jednatřicetiletý Lampaert z nečekaného triumfu, při němž získal mimo jiné i skalp čtvrtého časovkářského mistra světa Filippa Ganny z Itálie.

V sobotu čeká peloton, v němž poprvé od roku 2018 chybějí čeští jezdci, druhá 202 km dlouhá etapa. Cyklisti zůstanou v Dánsku až do neděle, celkem se letos pojede čtyřmi zeměmi. Vedle Dánska a Francie zavítá Tour také do Belgie a Švýcarska. Peloton čeká více než 3300 kilometrů, než se jezdci dostanou 24. července do cíle v Paříži.