Bravo! Čeští junioři se stali mistry světa v dráhové cyklistice

"Vyhrát mistrovství světa je skvělé. Chtěli jsme závod udělat co nejtěžší, protože nám vytrvalcům to vyhovuje, a věděli jsme, že jsme i hodně rychlí. A co jsme si řekli, to jsme udělali," uvedl na svazovém webu Kadlec. "Jsem rád, že jsme dokázali vylepšit loňské druhé místo a já se po roce opět oblékl do duhového trikotu," řekl Štec, jenž se minulý rok v Káhiře stal mistrem světa v omniu.