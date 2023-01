Cyklista Karel Vacek začne v Saúdské Arábii boj o Giro d'Italia

"Je to splněný sen. Samozřejmě není dáno, že na Giru pojedu, ale jsem připravený dát do toho vše, abych tento legendární závod jel. Věřím, že mám šanci, protože v týmu zase tolik čistokrevných vrchařů nemáme," uvedl Vacek v tiskové zprávě.

Dvaadvacetiletý jezdec se na sezonu připravoval ve Španělsku se svým mladším bratrem Mathiasem, který závodí na elitní tým Trek-Segafredo, takže by se mohli na Giru potkat.

"Bylo by fantastické, kdybychom se na takovém závodu potkali s bráchou, ale oba víme, že je k tomu ještě dlouhá cesta. Každopádně věřím, že by nás přijelo podpořit hodně fanoušků od nás, Rakouska i Itálie. Prvním cílem je ale nominace," konstatoval Vacek.

V Saúdské Arábii by rád uspěl ve dvou kopcovitých etapách. "Je pro mě výhodou, že budu v závodě jediným vrchařem v našem týmu, takže bych se rád prosadil. Byl bych spokojený, kdybych v každé etapě dokázal dojet v první skupině a nezůstal někde na větru. Pokud by se mi povedlo dojet v jedné z kopcovitých etap mezi nejlepšími desíti, tak budu nadšený," řekl Vacek, který do italské stáje přišel z rakouského týmu Tirol KTM.