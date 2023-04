Cyklista Tiberi, který vloni zastřelil kočku, přišel o místo v týmu Trek

"Jednání jezdce po dobu jeho suspendace nesplňovalo týmová kritéria pro návrat do závodů," uvedla stáj bez bližších detailů.

Juniorský mistr světa v časovce z roku 2019 se k zastřelení kočky, jež shodou okolností patřila ministrovi státu San Marino, kde jednadvacetiletý jezdec žije, u soudu přiznal. Svůj čin Tiberi vysvětlil tím, že střelbou z okna testoval novou vzduchovku a poté, co trefoval dopravní značky, namířil pušku na hlavu kočky. Prý nepočítal s tím, že by mohl zvíře zasáhnout, ani že by jeho zbraň mohla být smrtící.