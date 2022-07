Cyklistický šampion Valverde se zranil. Nacouval do něj vůz

Španělský cyklista Alejandro Valverde při dnešním tréninku nedaleko Murcie utrpěl lehké zranění poté, co do něj podle svědka nacouval řidič automobilu. Spolu s dvaačtyřicetiletým mistrem světa v silničním závodě z roku 2018 byl účastníkem incidentu i nejmenovaný tréninkový kolega. Oba skončili v nemocnici, a jak uvedl tým Movistar, Valverde tam zůstane pod dohledem lékařů do neděle.

Článek "Nemá zlomeniny nebo vážná zranění. Bala (Střela, Valverdeho přezdívka) zůstane na pozorování 24 hodin a pak bude propuštěn. Jeho partner je také OK," napsal tým Movistar na twitteru. Jak uvedl server VeloNews, podle očitého svědka najel řidič do cyklistů úmyslně. Nejprve prý kolem tříčlenné skupinky projel plnou rychlostí v bezprostřední blízkosti, a když mu za to jeden z jezdců vyčinil, údajně zastavil a do cyklistů nacouval. Poté z místa činu ujel a po jeho totožnosti se pátrá. Valverde má v 21. profesionální sezoně za sebou start na Giru d'Italia, v němž skončil jedenáctý, a připravuje se na třetí Grand Tour sezony Vueltu. Po této sezoně chce ukončit kariéru, v níž dosud slavil 133 vítězství. Cyklistika Druhou etapu slavné Tour de France ovládl Jakobsen

