Demonstranti na Vueltě se snažili srazit i Hirta. Policisté dva aktivisty zatkli

Pořadatelé kvůli obavám z dalších masivních protestů zkrátili trať časovky z 27 na pouhých 12 kilometrů. Podél trati ve Valladolidu bylo připraveno zasáhnout více než 400 příslušníků Národní policie a 150 členů velitelství Občanská gardy. Ale ani masivní policejní manévry nestačily, aby se etapa obešla bez incidentů.
Obětí pokusu o sabotáž se stal také český vrchař Hirt. „Zase mi skočili do cesty, přímo přede mnou na trati,“ líčil v cíli pro server iDnes.cz. „Naštěstí jsem v časovce nemusel spěchat, nejel jsem s hlavou úplně skloněnou a viděl je. Měl jsem tak pět vteřin, abych dokázal zareagovat. A policie je zároveň okamžitě pacifikovala,“ popisoval třebíčský rodák.
Španělský portál Marca uvádí, že během etapy se asi 15 aktivistů snažilo zablokovat trať. Dva další demonstranti byli zatčeni poté, co na vozovce rozvinuli palestinské vlajky.
Ze stanice sice byli mladíci následně propuštěni, nicméně jsou obviněni z výtržnictví a odporu vůči úřadům, hrozí jim i pokuta za porušení zákona o sportu. „Výše pokuty mě neznepokojuje ve srovnání s utrpením, které prožívá obyvatelstvo Gazy. Pokud nás odsoudí, historie nás osvobodí,“ prohlásil před novináři Jorge Lebrero, jeden z obviněných.
Mladík zdůrazňoval, že vstup dvojice aktivistů na trať neohrozil bezpečnost závodníků, jelikož oba vběhli na trať těsně poté, co projel jeden z cyklistů s doprovodnými motocykly. Také zmiňoval, že protesty pořádané během Vuelty jsou „pokojné, ale důrazné“, a snaží se upoutat pozornost a odsoudit „genocidu v Gaze“.
Deník El País nasbíral i další reakce demonstrantů s palestinskými vlajkami. „Ti, kdo mlčí, jsou také spoluviníci,“ řekl jeden z nich. „Valladolid je pohostinné a nádherné město plné kultury. To, že je tu spousta fašistů, je klišé. Tady panuje velká svoboda,“ tvrdila 60letá místní žena Cristina Lópezová. Mezitím z davu zaznívala hesla jako „Bojkot Izraele“, „Od řeky až k moři, Palestina zvítězí“ nebo „Izrael vraždí, Vuelta sponzoruje“.
Organizátory čeká ještě pořádná šichta, aby zvládli závěrečnou Grand Tour sezony bezpečně dovést až do nedělní etapy v Madridu. Vueltou nicméně současná krize cyklistiky končit nemusí.
Tým Israel – Premier Tech se bude účastnit i dalších závodů a také hvězdný Tadej Pogačar přiznal obavy, že protesty budou pokračovat i na jiných místem. „Mezi závodníky se o tom v pelotonu příliš nemluví, ale v rámci týmu ano. Vidíme, co se děje na Vueltě, a říkáme si, že se to může stát na jakémkoli jiném závodě až do konce sezony,“ prohlásil Slovinec.
„Myslím, že všichni cyklisté jsou trochu vyděšení z toho, co se může stát. Jedeme na hraně, obrovskou rychlostí, a tento druh situací je pro nás nový a nebezpečný,“ vysvětloval Pogačar.