Hvězdný Pogačar chce vyhrát slavný závod i s dlahou na ruce. Experti žasnou

Útok na třetí vítězství na slavné Tour osnoval Slovinec už před rokem, ale místo radosti přišlo kruté vystřízlivění. „Loni bylo vidět, že nastoupil moc sebevědomě, plýtval energii v úvodních etapách. Tehdy si asi myslel, že to bude mít snadno v kapse Je jasné, že letos k tomu přistoupí jinak, je to extrémně mentálně silný závodník," konstatuje Vakoč.

Když se má rozpovídat o tom, co všechno patří mezi přednosti Pogačara, seznam plusů je pořádně dlouhý. „Je explozivní, jezdí perfektně kopce, ale dokáže i zasprintovat. Je to komplexní závodník, na kostkách loni odjížděl, jezdí dobře na větru, postará se sám o sebe, když nemá okolo tým. Jezdí výborně pozičně i technicky," pálí dvojnásobný účastník Tour jednu Pogačarovu přednost za druhou. Neskrývá, že Pogačar je jeho favoritem.

Jenže nezastaví slovinskou hvězdu dlaha na ruce. „Limitace je to velký. Bude hůř ovládat kolo, limitovat jej to bude při sprintech a kdo ví, jak moc bude moci ze sedla," dumá Vakoč spolu s cyklistickým expertem Matějem Vybírale ze Sport.cz v pořadu Studio TOUR. „Pokud ho to nebude bolet, nebude to velký překážka."