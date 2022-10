Když jsem viděl v kalendáři Tábor, rozblikala se mi očíčka, přiznal Štybar

"Je to trošku shoda okolností, jak to vyšlo skvěle termínově. Letos i loni jsem měl mizernou silniční sezonu, měl jsem tam zdravotní problémy, bylo to jedno velký trápení. Kvůli všem těmto okolnostem mám velké závodní manko. Mám pocit, že jsem celou sezonu skoro jenom trénoval a nikde moc nezávodil. Chtěl jsem si tu sezonu proto ještě prodloužit," řekl dnes během pražské tiskové konference k závodu SP v on-line rozhovoru Štybar ze svého domova v Belgii.

"Když jsem pak viděl v kalendáři Tábor, tak se mi rozblikala očíčka," připustil s úsměvem Štybar, jenž právě v terénu dobyl v letech 2010, 2011 a 2014 titul světového šampiona, z toho poprvé slavil mezi elitou právě v táborském areálu Komora. "Byla by asi blbost říkat, že tam pojedu v neděli na výsledek, ale chci v této nelehké době podpořit organizátory a i naše mladé kluky s výhledem na mistrovství světa v Táboře v roce 2024. Sám jsem si tou cestou prošel a už jako třiadvacítkář jsem to bral jako velkou výzvu. Věřím, že kluci za mnou třeba přijdou a optají se, co pro takový výsledek mají udělat," řekl Štybar.

Nezastíral, že od sebe nečeká žádné zázraky, ale chce jet závod tak, jak je zvyklý - naplno. Stejně jako už během víkendu, kdy absolvoval dva závody na Slovensku v Dohňanech, jež pro něho byly přípravou právě na Tábor. "Velký výsledek nečekám. Cítil jsem teď v Dohňanech, že jsem z toho dost vypadl, ale zase na druhou stranu, v neděli už to bylo zase o kus lepší než v sobotu," přiblížil pocity z vlastních výkonů Štybar, jenž v neděli po sobotním druhém místu zvítězil.

"Může se stát nějaký zázrak, ale moc tomu nevěřím. Pojedu každopádně hranu. Teď ta poslední dvě kola v Dohňanech to tak bylo a já jsem zase zažil ten pocit, který jsem si v cyklokrosu vždycky užíval. To je alfa a omega cyklokrosu, že dokážete jít na hranu a třeba díky divákům v Táboře i za ni," doplnil Štybar.

Ve čtvrtek ho navíc čeká v terénu ještě jedna část přípravy - závod druhé kategorie v belgickém Ardooie. "V sobotu ráno přijedu do Tábora. Doufám, že si trať v sobotu projedu a pak ještě i v neděli. Forma snad ještě nějaká také bude, táborská trať mi sedí, tak uvidíme, jak to dopadne. Věřím však, že nebude pozornost upřena jen na mě, ale že si diváci užijí pěkné závody a podpoří všechny české cyklokrosaře," podotkl Štybar.