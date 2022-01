Nechci jezdit poslední, vysvětluje pětinásobná účastnice OH, proč opustí disciplínu, z níž má dvě medaile

Kateřina Nash, která startovala na třech zimních olympijských hrách v klasickém lyžování a dvou letních v závodě horských kol, si posteskla, že sice poctivě trénovala, ale postrádala konfrontaci se soupeřkami, protože necestovala do Evropy.

„Jistou výhodou je, že trať dobře znám. Při světovém poháru jsem na ní na podzim dojela desátá. Jedinou změnou je dlouhý výběh, i proto jsem zařadila do tréninku schody a běhala je s kolem," uvedla Nash, jenž si na jaře loňského roku při pádu přetrhala vazy v rameni a zlomila klíční kost.

Handicapem na mistrovství světa pro ni naopak bude start z poslední řady, protože nemá vyjeté body. Startovní pole však nebude tak nabité jako při světových pohárech, navíc do USA řada týmů dorazila kvůli restrikcím souvisejícím s pandemií koronaviru v omezeném počtu.

„Já už jsem byla na třetí dávce očkování, kterému hodně věřím. Každopádně i tak jsem v poslední době jen trénovala nebo chodila na procházky se psem. Do společnosti jsem nevyrazila ani nepamatuji," přiznala pro welovecycling.cz Nash, která byla i členkou českého týmu při premiérovém závodě štafet.

Symbolicky se s cyklokrosem rozloučí v zemi, kde žije už více než dvacet let. „Na podzim už do krosu asi nenaskočím. Když se člověk nepřipravuje, není to ono. A já nechci jezdit poslední," vysvětlila Nash, jenž se dál bude věnovat závodům horských kol.