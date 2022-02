Nizozemský cyklista Jakobsen vyhrál druhou etapu závodu Kolem Valencie

Cyklistický závod Kolem Valencie - 2. etapa (172,1 km): 1. Jakobsen (Niz.) 4:09:51 2. Molano (Kol.) 3. Viviani (It.) 4. Mohorič (Slov.) 5. Kristoff (Nor.) 6. Mozzato (It.) vš. stejný čas ...138. Černý (ČR) -7:09 Průběžné pořadí: 1. Evenepoel (Belg.) 8:26:13 2. Vlasov (Rus.) -19 3. Rodríguez -37 4. L.L. Sánchez 5. Mas 6. Valverde (všichni Šp.) všichni -42 ...145. Černý -23:26

