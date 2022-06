Obhájkyně Neumanová vyhrála silniční závod a má třetí domácí titul

"Když odjela Denisa Slámová, bylo nás tam pořád pět a měly jsme to pod kontrolou, i když měla k dobru i přes dvacet sekund. Je to ale zároveň vítězka časovky, takže jsme věděly, že ji nemůžeme nechat odjet daleko. Byl to jinak hodně náročný závod, jen mě mrzí, že to bylo zkrácené, ale i tak si myslím, že ten závod byl hodně spravedlivý," uvedla v rozhovoru pro Českou televizi Neumanová.